Trumps Männer im Hinterhof

Unter schärfsten Sicherheitsmaßnahmen sind am Donnerstag US-Außenminister Rex Tillerson und Heimatschutzminister John Kelly in Mexiko eingetroffen. Bei Treffen mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto, Außenminister Luis Videgaray und anderen Ressortchefs setzten sie den Vertretern des südlichen Nachbarlandes die Pistole auf die Brust. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die massenhafte Abschiebung lateinamerikanischer Migranten nach Mexiko angekündigt und verlangt, dass das Land eine Mauer an der gesamten 3.185 Kilometer langen gemeinsamen Grenze finanzieren solle. Die linksliberale Tageszeitung La Jornada titelte am Mittwoch, dass elf Millionen Migranten in den USA Gefahr liefen, deportiert zu werden. Trump habe den Lateinamerikanern in den USA »den totalen Krieg« erklärt. Zudem droht Washington sogar damit, im »Kampf gegen die Drogen« US-Truppen nach Mexiko zu schicken. Sollte sich dessen Regierung nicht fügen, würden mexikanische Produkt...