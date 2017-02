Programmierter Niedergang

In Sachsen wird sozialer Wohnungsbau kleingeschrieben. Seit dem Jahr 2000 entstand im Freistaat keine einzige Bleibe für Menschen, die es nicht so dicke haben. Aktuell gibt es noch rund 10.000 Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung, 2010 waren es noch mehr als 56.000. In Leipzig kann man sie bald an einer Hand abzählen. Nach Angaben von Wolfram Günther, Grünen-Abgeordneter im Dresdner Landtag, schnurrte der Bestand dort auf mittlerweile 400 zusammen. Dabei fehlte es eigentlich nicht mal am Geld. Jährlich 120 Millionen Euro hatte das Land zuletzt vom Bund für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zugewiesen bekommen. Nur verschwanden die Mittel irgendwo im Landeshaushalt.

Ähnlich ist die Lage im Rest der Republik. Wie Caren Lay, Vizechefin der Linksfraktion im Bundestag, per großer Anfrage von der Bundesregierung in Erfahrung brachte, existieren bundesweit noch 1,3 Millionen Sozialwohnungen. 1990 waren es noch drei Millionen. Es könnten aktuell auch...