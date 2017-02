Der systemrelevante Beruf

Das war dann doch zuviel. Anfang der Woche empörte sich die Süddeutsche Zeitung über Donald Trump: Mit Andeutungen über einen angeblichen Vorfall in Zusammenhang mit Einwanderern in Schweden habe der US-Präsident »einmal mehr die Wahrheit strapaziert«. Bei einer Rede habe Trump einen Zusammenhang zwischen der europäischen Flüchtlingspolitik und der Gefahr durch islamistischen Terror hergestellt und fabuliert: »Schaut euch an, was in Deutschland passiert, schaut euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist! Schweden, wer hätte das gedacht?« Die schwedische Regierung teilt mit, so die SZ weiter, es habe »den – ohnehin nicht konkret bezeichneten – Vorfall nie gegeben«.

Ja und? Darf man bei der Süddeutschen nicht fabulieren? Nicht die Wahrheit strapazieren? Nicht einen Vorfall erfinden, den es nicht gegeben hat?

Natürlich darf man das dort auch. Ich habe es vor etwas mehr als einem Jahr erlebt, als noch niemand von Trump und seinen Lügen sprach. Vor der ...