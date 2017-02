Beurteilung mangelhaft

Sollten Schulnoten abgeschafft werden? Die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, meint ja und hat via Bild eine alte Debatte wiederbelebt. »Zensuren sind nicht objektiv«, mit »individuellen Berichten« könne man den »persönlichen Lernfortschritten der Kinder viel gerechter werden«, sagte sie am 16. Februar gegenüber dem Springer-Blatt. Ihr Vorstoß erhielt Zustimmung, löste aber auch heftigen Widerspruch aus. Einer Erhebung zufolge ist die Stimmungslage in der Bevölkerung eindeutig: Drei von vier Befragten halten Ziffernnoten demnach für sinnvoll.

Zuspruch erhielt Tepe durch die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV), Simone Fleischmann. »Wir müssen uns die kritische Frage stellen, ob es in Ordnung ist, einem Grundschulkind, das in einem Diktat über 20 Fehler gemacht hat und nun nach viel Übung nur noch zehn Fehler macht, trotzdem eine schlechte Note zu geben. Motivierend ist das nicht«, erklärte ...