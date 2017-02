Jagd auf Einwanderer

Die US-Administration verschärft ihr Vorgehen gegen Migranten. Heimatschutzminister John Kelly wies am Dienstag (Ortszeit) die Behörden an, all jene Einwanderer ohne Papiere abzuschieben, die verurteilt wurden, eines Verbrechens angeklagt sind oder auch nur einer Straftat beschuldigt werden. Die neuen Richtlinien sehen vor, mit verschärften Razzien gegen illegale Einwanderer vorzugehen. Kelly erteilte dem Grenzschutz und den Einwanderungsbehörden am Dienstag zudem Anweisungen, aus denen hervorgeht, dass bis auf wenige Ausnahmen nahezu sämtliche der elf Millionen ohne legalen Aufenthaltsstatus im Land le...