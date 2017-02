Pariser Morgen, katalanische Dämmerung

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Tag vor dem Champions-League-Match zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona bemerkte Vizeweltmeister Ángel Di María in einem Sportkanal des argentinischen Fernsehens, dass man den Blaugrana gehörig »verdreschen« werde. Und nicht nur das. »Fideo« (Nudel), wie der spindeldürre Argentinier auch genannt wird, träume vom Gewinn des Henkelpotts. Wie das geht, weiß Di María, der wie Lionel Messi aus Rosario stammt, bestens. Mit Real Madrid gewann er den »Ohrenpott« (wie er in Spanien heißt) bereits 2014. Damals war er Trainer Carlo Ancelottis entscheidender Spieler, gerade auch im Finale von Lisboa gegen Atlético Madrid unter Diego Simeone.

Vorausgesagt und auch getan, am Tag nach der Ausstrahlung des Interviews mit Di María zerlegte die PSG den vermeintlich übermächtigen Rivalen aus Catalunya auch in dieser Höhe völlig verdient mit 4:0. (Einigen argentinischen Medien kam dieses Resultat anscheinend so abstrus vor, da...