Rotlicht: SPD

Gelegentlich liest man auf Speisekarten oder Verpackungen den Hinweis, dass etwas »Spuren von Nüssen« enthalten könne. Dieser Hinweis dient nicht dazu, den Nuss­liebhaber zu ködern, sondern soll den Allergiker warnen, auf dass niemand nach dem Genuss des so Etikettierten rot anläuft und zu Boden geht. So ähnlich muss man auch die Bemerkung im aktuellen Grundsatzprogramm der SPD auffassen, die Partei sei aus der Arbeiterbewegung hervorgegangen. Nicht, dass die Partei damit noch viel zu tun habe, sondern lediglich, dass ein ganz schlimmer Reaktionär auf eventuell verbliebene Spuren dieser Herkunft immer noch allergisch reagieren könnte, ist eine sinnvolle Interpretation dieser Aussage. Es ist darum auch irreführend, dass die SPD sich im Programm immerfort als »Sozialdemokratie« bezeichnet, finden sich »Spuren« dieser Strömung der Arbeiterbewegung doch vermutlich in weit höherer Konzentration in der Partei Die Linke.

Als in den westlichen Besatzungszonen nach...