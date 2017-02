Doerk, Hübchen

Mehr als eine attraktive Kubanerin um die 40 hört heute auf den Vornamen »Chrisdoerk«. Seit ihrem ersten Festivalauftritt 1970 in Kuba war die DDR-Schlagersängerin dort ungeheuer populär. Immer wieder kehrte sie für Tourneen zurück. Vor einigen Jahren hat Chris Doerk ihren kubanischen Erinnerungen das Buch »La casita« gewidmet.

In diesem Jahr kann sie mehrere Jubiläen feiern. Vor 55 Jahren trat die gelernte Gebrauchswerberin erstmals in Heinz Quermanns Sendung »Herzklopfen kostenlos« auf, ging dann zum Erich-Weinert-Ensemble (EWE) der NVA. Erst danach erhielt sie ihren Berufsausweis als Sängerin. 50 Jahre ist das her. Am Freitag wird sie mit Bedauern, aber doch gutgelaunt 75.

Vor 50 Jahren hatte Doerk mit »Lieb mich so, wie dein Herz es mag« den ersten großen Hit mit Duettpartner Frank Schöbel, den sie beim EWE kennengelernt hatte...