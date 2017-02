Warten auf die Zahlen

Nach den Präsidentschaftswahlen vom Sonntag nimmt die Spannung in Ecuador zu. Da sich die Auszählung der letzten Stimmzettel verzögert, wird das offizielle Endresultat nicht vor Mittwoch oder Donnerstag (Ortszeit) erwartet. Erst dann steht fest, ob sich Lenín Moreno, der Kandidat der linken Regierungspartei Alianza País am 2. April einer Stichwahl gegen Guillermo Lasso von der neoliberalen Partei Creo stellen muss. Während internationale Beobachter den korrekten Ablauf der Wahlen und der Stimmauszählung bestätigten, riefen Anhänger der rechten Opposition zu Demonstrationen gegen einen vermeintlichen Wahlbetrug auf. In mehreren Städten kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Am Montag war die Stimmauszählung ins Stocken geraten. Als Grund für die Verzögerungen nannte der Vorsitzende des Nationalen Wahlrates (CNE), Juan Pablo Pozo, fehlerhafte Wahlzettel sowie Auszählungsergebnisse, die nicht vom jeweiligen Wahlvorstand unterzeichnet worden seien. Auf ...