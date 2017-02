Hahnenkämpfe in Frankreich

Die französische Linke kann sich auch zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen. Für ihre beiden derzeitigen Bewerber um das höchste Staatsamt – Jean-Luc Mélenchon von der Linkspartei (PG) und Benoît Hamon von den Sozialisten (PS) – sieht es daher schlecht aus. Nach aktuellem Stand würde keiner von beiden den zweiten, entscheidenden Wahlgang am 7. Mai erreichen.

Alle seriösen Umfragen sehen Hamon für die erste Stimmabgabe am 23. April mit 15 bis 18 Prozent an vierter, Mélenchon mit elf bis 12 Prozent an fünfter Stelle. Das Finale würden demnach die Führerin des faschistischen Front National, Marine Le Pen, und der dem politischen Zentrum zugerechnete ehemalige Wirtschaftsminister des amtierenden Präsidenten François Hollande, Emmanuel Macron, mit jeweils 22 bis 24 Prozent der Stimmen unter sich ausmachen. Den von Finanzskandalen gebeutelten Kandidaten der Rechten, François Fillon, notieren Demoskopen momentan m...