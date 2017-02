Pflegekräfte machen Pause

Am Dienstag mittag, kurz vor 12 Uhr, macht Martin Schwärzel gerade Pause. Viele seiner Kollegen und Kolleginnen in Langen bei Frankfurt am Main täten es ihm gleich, sagt der Betriebsratsvorsitzende der privaten Klinikkette Asklepios im Telefongespräch mit jW. Normal sei das jedoch nicht: »Wenn zwei oder drei Kolleginnen auf einer Station für 35 Patienten zuständig sind, dann haben die nie Ruhe.« Man arbeite eben durch im Klinikum. Doch heute, so Schwärzel, gingen die Vertrauensleute von ver.di durch die Stationen. Sie verteilten Kleinigkeiten zum Essen – Brötchen und Multivitaminsaft – und hielten dazu an, einmal auszuruhen. »Das kommt bei vielen gut an.«

Klinikbeschäftigte in fast allen Bundesländern haben am Dienstag an einem von ver.di ausgerufenen Aktionstag teilgenommen. Unter dem Motto »Heute schon Pause gemacht?« hatte die Gewerkschaft das Personal dazu aufgefordert, ihre Pausenzeiten tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Mit dem Aktionstag will die Ge...