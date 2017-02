Zugunsten der Banken

Am Ende gewannen die Bausparkassen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Dienstag geurteilt, dass Geldinstitute langfristige, verhältnismäßig hochverzinste Bausparverträge kündigen dürfen. Einen solchen Abschluss über mehr als zehn Jahre als reine Sparanlage laufen zu lassen, widerspreche dem Sinn und Zweck des Bausparens. Das Ansparen sei dazu gedacht, Anspruch auf ein Darlehen zu erlangen. Ab 10.000 Euro hat ein Kunde zum Beispiel Anrecht auf eine staatliche Wohnungsbauprämie und ein zinsloses Darlehen. Mit bis zu 4,5 Prozent werden alte Verträge verzinst.

In der anhaltenden Niedrigzinsphase haben die Bausparkassen ihren Kunden seit 2015 schätzungsweise 250.000 Verträge vorzeitig gekündigt. Die Geldhäuser argumentieren, der einst festgeschriebene Zinssatz sei für sie inzwischen eine wirtschaftliche Belastung. Denn viele Bausparer verzichteten darauf, ihr Darlehen in Anspruch zu nehmen. Stattdessen nutzten sie den Vertrag lieber als lukrative S...