»Bei der Inklusion gibt es nur Verlierer«

Ihr Verein hat mit vier weiteren Elternverbänden in Nordrhein-Westfalen, NRW, ein Bündnis geschmiedet, um die sogenannte Inklusion, also die gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, zu »retten«. Wozu das? Die Regierung will die Inklusion doch nicht abschaffen?

Aber sie unterlässt alles, um die Inklusion zu einem Erfolgsmodell zu machen. Vielmehr gilt, und das war für die meisten Elternverbände von Beginn an absehbar: Der vor zweieinhalb Jahren eingeschlagene Weg, die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen, ist auf ganzer Linie gescheitert. Das in der UN-Charta formulierte Ziel ist eine Verbesserung der Situation von Kindern mit Handicap. Herausgekommen ist das genaue Gegenteil, ihre Lage hat sich verschlechtert.

Inwiefern?

Vor allem fehlt es auch mittelfristig an den nötigen Sonderpädagogen, um Kinder mit Förderbedarf in den Regelschulen angemessen unterstützen zu können. Pro Woche und Klasse beschränkt sich die Förderung m...