Magdeburger Größe

Make the 1. FC Magdeburg great again! Unter diesem Motto standen gewissermaßen die letzten Tage in der sachsen-anhaltinischen »Metropole«, die immerhin den einzigen Europapokalsieger des einst von Helmut Kohl einkassierten »Arbeiter- und Bauernstaates« beheimatet. Am Sonnabend schlug das Team von Trainer Jens Härtel zunächst im Spitzenspiel der fußballerischen Drittklassigkeit den direkten Konkurrenten VfL Osnabrück auf eigenem Platz vor 16.000 Zuschauern deutlich mit 3:0. Florian Kath, Christian Beck und Marius Sowislo trafen für die Magdeburger, die sich damit in der Tabelle am VfL vorbei auf den zweiten Rang schoben und jetzt aber so was von auf Aufstiegskurs sind. Allerdings hatte der 1. FCM auch einiges Glück, denn der vermeintliche Osnabrücker Ausgleich kurz vor der Pause wurde nicht anerkannt, und später vergaben die Gäste noch einen Elfmeter. »Wenn der reingeht, wäre es sicher...