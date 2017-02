Pflegekräfte bleiben misstrauisch

Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, wird es in Saarbrücken eine große Demonstration von Krankenhausbeschäftigten für mehr Personal geben. Das Ungewöhnliche: Nicht nur die Gewerkschaft ver.di ruft dazu auf, sondern auch die Saarländische Krankenhausgesellschaft und sogar die Gesundheitsministerin des kleinsten Bundeslandes, Monika Bachmann (CDU). Auf einer Konferenz haben Vertreter der Krankenhausbelegschaften dies in der vergangenen Woche begrüßt.

»Der Arbeitskampf für Entlastung und mehr Personal ist nicht vom Tisch«, heißt es in einer von den 115 Stationsdelegierten einstimmig verabschiedeten Resolution. Darin werden drei »Prüfsteine« formuliert, mit denen der Druck auf die Klinikbetreiber und die Regierung aufrecht erhalten wird: Erstens erwarten die Beschäftigten, dass in den 22 saarländischen Krankenhäusern am 8. März nur mit einer Sonntagsbesetzung gearbeitet wird, so dass viele Beschäftigte an der Demonstration teilnehmen können. Zweitens for...