Reise reise

Kaum ein Hörspiel kommt ohne gesprochene Sprache aus. Allerdings wird diese meist recht wenig kreativ verwendet. Dabei ist Sprache variabler als alle anderen künstlerischen Grundstoffe, weil gänzlich menschgemacht. Hermann Bohlen und Beat Sterchi betonen in »Bez beinebau« (SRF 2014; Di., 19.20 Uhr, SWR 2) die aktive Produktion gesprochener Sprache, indem sie sich gegenseitig beim Testen der Gesetzmäßigkeiten erfundener Idiome und regionaler Mundarten zuhören. Nach dem Abstecher ins Gebiet der angewandten Sprachforschung hat man die Wahl zwischen zwei weiteren Reisestücken: Rafael Jové ist für das Feature »Luthers Lebensräume – Eine Reise ins Reformationsgedenken« (rbb/NDR 2017; Di., 20 Uhr, NDR Kultur) nach Wittenberg und an andere Orte gefahren, an denen sich der Reformator des Christentums einen Namen gemacht hat. In dem Hörspiel »Bei unserer Lebensweise ist es sehr angenehm, lange im voraus zu einer Party eingeladen zu werden« (BR 1999; Di., 20 Uhr, DL...