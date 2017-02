Zeig mir dein Vibrato

Zu abgewichst sollte man als Verfasser eines Musikfeatures für ein Popmagazin nicht sein. Man kann dann wahrscheinlich gerade noch höflich nicken, wenn einem junge, dynamische Bandmitglieder Sachen erzählen wie: Ich war dann ja auch viel in Los Angeles, hab’ da mit echt coolen Songwritern gearbeitet, Wahnsinnserfahrung, kann ich dir nur empfehlen. Oder: Ach, die Sache mit Dior, na ja, eine größere globale Kampagne, klar, doch eigentlich bin ich ja Musiker, weißt du. – Lässt sich entlang solcher Aussagen ernsthaft ein interessanter Text stricken? Viel Spaß dabei.

Glücklicherweise sind wird hier nicht im Feature-Business. Die leicht abgewandelt zitierten Sätze von The- xx-Sängerin Romy Madley Croft und Bassist und Sänger Oliver Sim müssen einen nicht gleich aus der Fassung bringen. Anders, liebe jW-Leser, sieht es natürlich mit dieser Info aus: Das dritte Album der Band heißt »I See You«. Na, was sagen Sie jetzt!?

Für die Aufnahmen hat die Gruppe um den versi...