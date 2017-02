Proteste gegen Atomtransporte

Atomkraftgegner haben am Wochenende in mehreren Orten der Bundesrepublik gegen Transporte von radioaktivem Material protestiert. Im Rahmen einer »internationalen Aktionszugfahrt« thematisierten Aktivisten den Transport von Uranoxid (»Yellowcake«) von norddeutschen Häfen in die französische Uranfabrik Narbonne sowie von der französischen Konversionsanlage Pierre­latte zur einzigen deutschen Uran­anreicherungsanlage im nord­rhein-westfälischen Gronau. In zahlreichen Bahnhöfen entlang der regelmäßig genutzten Transportstrecken und in Zügen verteilten sie Flugblätter an Reisende. Mit symbolischen Frachten von »Yellowcake« und Uranhexafluorid sorgten die Umweltschützer dabei für einiges Aufsehen. Zum Abschluss der Aktion trafen sich die Teilnehmer am Sonntag nachmittag zu einer Mahnwache an der Gronauer Fabrik.

In Hamburg machten Mitglieder der Antiatominitiative »SAND« am Sonnabend mit einer Mahnwache auf zwei für diese Woche erwartete Atomtransporte aufmerksa...