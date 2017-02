Zu krank für den Zeugenstand?

Zwei der wichtigsten Zeugen im Mordfall Yangjie Li (chinesisch: Li Yangjie) können sich offenbar erfolgreich vor ihrer Vernehmung vor dem Landgericht Dessau-Roßlau drücken. Jörg und Ramona S., beide hochrangige Polizeibeamte in der Doppelstadt, zugleich Mutter und Stiefvater des Angeklagten Sebastian F., sind seit Bekanntwerden des Mordes an der chinesischen Studentin am 13. Mai 2016 krankgeschrieben. »Wir haben eine amtsärztliche Untersuchung angeregt und werden es wieder tun«, sagte Nebenklageanwalt Sven Peitzner am 16. Prozesstag am Montag auf jW-Nachfrage. Allerdings hätten sie als Eltern Zeugnisverweigerungsrecht.

Laut einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) vom 13. Februar fordern auch Dessauer Beamte eine Untersuchung der Eltern des 21jährigen mutmaßlichen Mörders. Sie stört, dass beide seit einem dreiviertel Jahr bei vollen Bezügen krankgeschrieben sind. Schon vor Wochen hätten sich die Polizisten darum an Sachsen-Anhalts Innenminister Holge...