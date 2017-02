Der Spalter

Der Wahlkampf in den Niederlanden ist schmutzig, und das liegt vor allem an Geert Wilders. Kaum ein Tag vergeht ohne eine Provokation des Rechtspopulisten. Er versteht es wie kein zweiter, mit markigen Sprüchen in die Medien zu kommen. Sein Sprachrohr ist Twitter, ein Grafikprogramm sein liebstes Handwerkszeug.

Wilders’ Collagen sind berüchtigt. Neulich kramte er ein acht Jahre altes Foto aus der Mottenkiste hervor. Es zeigt Alexander Pechtold, den Spitzenkandidaten der linksliberalen »Democraten 66« (D 66), inmitten von Männern mit langen Bärten auf einer Pro-Hamas-Demonstration in Den Haag. Das Foto ist jedoch eine Fälschung, Pechtolds Kopf wurde nachträglich hineinmontiert. Eine recht gute Arbeit, der Kniff fällt auch bei genauerem Hinsehen kaum auf. »Pechtold demonstriert mit Hamas-Terroristen«, behauptete Wilders ungeniert auf Twitter.

»Leider waren die Neonazis auf seiner Kundgebung nicht gefotoshopt«, reagierte Pechtold schlagf...