Kurze Hoffnung

Der am Wochenende am Rande der Münchener »Sicherheitskonferenz« vereinbarte Waffenstillstand im Donbass ab Montag ist nur teilweise eingehalten worden. In Kiew meldete das Oberkommando einen Rückgang der Kampfaktivität, trotzdem sei ein Soldat getötet worden. Auf seiten der »Volksrepublik Donezk« hieß es, dass der Kommandant einer ukrainischen Raketeneinheit »liquidiert« worden sei. Ob es sich um denselben Vorfall handelte, war zunächst nicht klar. Die Wortwahl deutet jedoch darauf hin, dass die Volkswehr beansprucht, den ukrainischen Offizier gezielt getötet zu haben. Die ukrainische Raketenartillerie ist in den Volksrepublike...