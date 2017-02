»Wir wollten diese Kriegstreiberei stoppen«

Am 9. Februar muss­ten Sie sich vor dem Amtsgericht Bonn verantworten: Ihnen wurde vorgeworfen, 2015 den Truppenübungsplatz Altmark in der Colbitz-Letzlinger Heide unerlaubt betreten zu haben. Dies sollen Sie im Rahmen des Camps »Krieg beginnt hier« getan haben, das von der Bürgerinitiative Offene Heide organisiert wird. Was wollten Sie auf dem Gelände?

Auf dem Übungsplatz werden Truppen der NATO auf Kriegseinsätze vorbereitet. Auf Kriege, die illegal sind und an denen sich die Bundesrepublik Deutschland beteiligt. Mit Aktionen des zivilen Ungehorsams wollten wir diese Kriegstreiberei stoppen. Das habe ich auch vor Gericht erklärt. Dort führte ich auch aus, dass die Justiz eigentlich die Pflicht hätte, Angriffskriege sowie deren Vorbereitung auf bundesdeutschem Staatsgebiet zu verhindern. Sie müsste also bei solchen Aktionen hinter den Friedensaktivisten stehen. Anders ausgedrückt: Wenn die Justiz ihren Job richtig machen würde, würde ich nicht vor Gericht...