Die Wahrheit über den 21. Spieltag

Die leere Südtribüne war an diesem Spieltag die Hauptattraktion. Und vielleicht war das ja doch keine so schlechte Entscheidung des DFB, denn möglicherweise geht den 24.500 ausgesperrten Fans ja ein Licht auf, und sie wirken ein bisschen auf die zirka 500 Hooligans ein, unter deren schwachsinnigen Aktionen sie zu leiden haben, so jedenfalls ein Kenner der Szene aus Dortmund. Da Hooligans aggressiv und geschlossen auftreten, hatten sie bislang wenig zu befürchten, aber das Interessante war, dass ihre inkriminierten Transparente beim Spiel gegen RB Leipzig über die gesamte Südtribüne verteilt waren und die restlichen 24.500 Leute sich das gefallen ließen. Kein einziges der Transparente wurde entfernt, weil es den Umstehenden nicht gepasst hätte. Ist es tatsächlich so, dass die Südtribüne den Hooliganblock nicht nur toleriert, sondern irgendwie gut findet?

88 Personen wurden inzwischen identifiziert und mit einem Stadionverbot belegt. Ich wette, dass man kein...