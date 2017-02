Neoliberale Metamorphosen

Matthias Burchardt, Akademischer Rat am Institut für Bildungsphilosophie an der Universität Köln und stellvertretender Geschäftsführer der Gesellschaft für Bildung und Wissen e. V., hat eine Broschüre vorgelegt, die sich gegen das Opfern demokratischer und humanistischer Werte richtet.

In einem ersten Abschnitt geht er auf die zerstörerische Wirkung des Neoliberalismus als dominierender Ideologie unserer Zeit auf die Hirne und Herzen der Menschen ein. Anhand media­ler Beispiele zeigt er überzeugend die perfiden Methoden und Inhalte ihrer Manipulierung und Gleichschaltung auf, mit dem Ziel der Transformation des Menschen zum homo oeconomicus. Also eines Menschen, der unter Konkurrenzdruck damit beschäftigt ist, in sein Humankapital zu investi...