Es ist ja nicht so, dass man nicht manchmal noch Bedürfnisse hat. Man spricht nicht darüber, auch heutzutage nicht, wo sie sagen, dass man immer über alles offen reden soll. Früher war das natürlich erst recht völlig unmöglich, so was zu denken, geschweige denn darüber zu sprechen! Da hatte man, wenn’s hoch kam, mal einen »Bekannten«, mit dem man verkehrte, weil man im gleichen Anrecht saß. Und solch ein Bekannter musste dann auch immer übriggeblieben sein aus früheren Kreisen, in denen man mit seinem Mann verkehrt hatte, damit bloß keiner was dachte.

Heute soll man ja offener sein und dazu stehen, aber im Französischkurs hat diese eine Nette, die noch sehr gepflegt ist, das muss man sagen, die hat neulich gesagt, sie ginge »mit einem Bekannten« in die Oper. Irgendwie klang dieses »Bekannter« genauso wie früher. Trotzdem konnte man sich fast was denken. Schließ...