Zwangsbeglückte Inder

Unzählige Berichte und Hintergrundbeiträge weltweit sind in den zurückliegenden Wochen über Indiens Währungsreform publiziert worden. Kein Wunder. Niemals zuvor hat eine Einzelentscheidung von Regierenden irgendwo auf der Welt in so kurzer Zeit so tiefgreifend in Wirtschaftsleben und Alltag der Menschen eingegriffen. Es begann mit einer Mitteilung von Premierminister Narendra Modi am Abend des 8. November gegen 22 Uhr: Ab Mitternacht seien die beiden größten Banknoten keine legalen Zahlungsmittel mehr. Mit diesem Schritt wurden 86 Prozent des bis dato im Umlauf befindlichen Bargelds nominell für ungültig erklärt. Auch gut einen Monat nach Ende der letzten Umtauschfrist für alte Scheine am 31. Dezember wirkt das landesweit nach.

Nacht- und Nebel-Aktion

Drei Punkte waren zur Begründung ins Feld geführt worden. Der erste lautete Korruptionsbekämpfung, allerdings wird über den Erfolg dabei derzeit immer noch heftig gestritten. Zweiter Grund war der »Kampf gegen...