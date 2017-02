Bodenpersonal kampfbereit

Viel Verantwortung und Stress für kläglichen Lohn: So lässt sich die Lage vieler Beschäftigter der sogenannten Bodenverkehrsdienstleister an den deutschen Flughäfen im allgemeinen und in den Berliner Airports im besonderen beschreiben. Die Arbeitsverdichtung und die Zunahme von Teilzeitarbeit in verschiedenen Formen bei Entgelten, die teilweise nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn liegen, stellen nach Ansicht der Gewerkschaft ver.di auch ein wachsendes Sicherheitsrisiko für die Passagiere dar. Deshalb führt sie bereits seit Ende 2016 eine bundesweite Kampagne für einen Branchentarifvertrag unter dem Motto »Damit Fliegen sicher bleibt« (siehe jW vom 28.1.) durch.

Am Donnerstag und Freitag standen für die Gewerkschafter erneut die Belange der mehr als 2.000 Berliner Beschäftigten im Mittelpunkt. Nachdem ein Großteil des Bodenpersonals am Donnerstag abend in den Warnstreik getreten war, fand am Freitag eine weitere Verhandlungsrunde zwischen ver.di und...