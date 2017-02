Frittierte Bananenkrapfen

Die meisten Geschichten, die in Hotels spielen, handeln von den Gästen. Dabei kann man über Menschen, die im Hotel arbeiten, womöglich weitaus interessante Dinge erfahren. Vor allem, wenn diese Menschen eine abenteuerliche Flucht hinter sich haben und sich nun illegal und mit schlecht bezahlten Jobs über Wasser halten müssen. »Kleine schmutzige Tricks« (Großbritannien 2002) von Stephen Frears ist ein Film, in dem es um genau diese Leute geht – sie sehen dabei aus wie Hollywoodstars und nicht wie Bittsteller, was auch eine feine Entscheidung des Regisseurs ist. Zwar sind die Figuren zum Teil sehr eindimensional gezeichnet und Konflikte sowie Dialoge wirken manchmal etwas konstruiert – Schwamm drüber. Man kann nicht immer alles haben. Es ist in dem Fall auch nicht so wichtig.

Okwe (Chiwetel Ejiofor) lebt illegal in London. Warum er aus seinem Heimatland Nigeria flüchten musste, wird erst gegen Ende des Films erklärt. Er ist ausgebildeter Arzt, kann aber nur ...