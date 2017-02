Ostkäse, der wie Westkäse schmeckt

Eugen Ruges Montageroman »In Zeiten des abnehmenden Lichts« (2011) spielt in diversen Zeiten und Ländern. Ihn zu adaptieren, ist fast unmöglich. Ruge selbst hat sich 2013 an einer Fassung fürs Deutsche Theater Berlin versucht und ist zerflatternd gescheitert. Dem Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase, der seinen ersten DEFA-Film vor 65 Jahren schrieb, passiert so etwas nicht! In seiner Vorlage fühlen sich Leute aus verschiedenen Gründen in einem Haus festgehalten, und werfen einander bislang Unausgesprochenes an den Kopf. Bitter wird die Sprachlosigkeit der Vergangenheit bewusst.

Kohlhaase führt die Handlungsstränge geschickt an einem Tag zusammen, dem 90. Geburtstag der Hauptfigur Wilhelm Powileit. Es erscheinen Freunde und Offizielle, die Wilhelm den »Stern der Völkerfreundschaft« überreichen, dazu ein Kinderchor und Abgesandte einer Molkerei-Brigade, die sich zum Wiegenfest ihres Namenspatrons verpflichtet, einen Ostkäse zu entwickeln, der wie Westkäse schme...