Wettlauf mit dem Winter

Die ukrainische Regierung hat am Mittwoch auf einer Sondersitzung den Energienotstand ausgerufen. Hauptgrund ist der Schwund der Kohlevorräte in den Kraftwerken. Die Maßnahme ist zunächst auf einen Monat befristet und sieht vor, dass in sieben Regionen der Ost- und Zentralukraine der Stromverbrauch von Amts wegen um 20 Prozent gesenkt wird. Vorrangig soll dies geschehen, indem die Stromzufuhr für die Industrie gekürzt wird, aber auch Abschaltungen von bis zu acht Stunden pro Tag für die Bevölkerung sind nicht auszuschließen. Betroffen sind unter anderem die Gebiete Charkiw, Kiew und Dnipro (früher: Dnipropetrowsk).

Ukrainische Kohlekraftwerke sind technisch auf (hochwertige) Anthrazitkohle eingestellt, wie sie im Donbass gewonnen wird. Eine Umstellung auf andere Sorten wäre zwar möglich, würde aber einige Monate dauern und einen – in Euro gerechnet – dreistelligen Millionenbetrag kosten. Ministerpräsident Wladimir Groisman bekannte vor einigen Tagen offen,...