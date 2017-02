Mehr Eingreifen wagen

Wenn das kein Zeitenwechsel ist: Aus »Mehr Demokratie wagen«, wie Willy Brandt 1969 ankündigte, ist nun die Bereitschaft geworden, »selber mehr einzugreifen, als es bislang vorstellbar war«. So heißt es in einem Interview mit dem Brandt-Nachfolger als SPD-Chef und Außenminister Sigmar Gabriel, das die FAZ am Donnerstag veröffentlichte. Ein programmatisches Dokument. Bei Gabriel ist aus dem außenpolitischen Strategiepapier »Mehr Macht. Mehr Verantwortung« von 2013 das Kommando »Vorwärts, marsch!« geworden. Vor drei Jahren folgten Gauck, Steinmeier und die Kriegsministerin auf der Münchner Sicherheitskonferenz dieser Anleitung zum Handeln, wagten aber nicht mehr als Moral: »Wir« können nicht wegsehen, »wir« müssen, »wir« sollen. Das erinnerte an den Satz, den der 1991 verstorbene Dichter Ronald M. Schernikau den DDR-Schriftstellern auf deren letztem Verbandskongress im März 1990 sagte: »Der Westen hat, und da...