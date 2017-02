Trump will Waffen liefern

Das Verkündete klang generös: Eine Milliarde US-Dollar (939 Millionen Euro) will die US-Initiative Power Africa, finanziert von der Regierungsinstitution USAID, in Nigerias Stromversorgung investieren. Das erklärte Programmkoordinator Andrew Herscowitz mehreren lokalen und US-Medien zufolge am Dienstag in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Man bleibe weiterhin engagiert, Nigerias Stromversorgung zu stärken. Bisher hat die Mitte 2013 gegründete Initiative seinen Angaben nach allerdings erst 6,5 Millionen US-Dollar (6,1 Millionen Euro) in zehn Projekten in Nigeria investiert. Weniger konkrete Zahlen wurden nach einem Telefongespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem nigerianischen Amtskollegen Muhammadu Buhari bekannt, das auf Initiative des US-Staatschefs am Montag stattfand. Der dabei angebahnte Deal ist dennoch wesentlich brisanter.

Trump habe Buhari versichert, dass die USA »einen neuen Deal zu Militärwaffen vereinbaren« wollten, »um Nigeri...