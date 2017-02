Keine Rücksicht auf schwerbehinderte Kinder

Es steht schon seit Anfang Dezember fest: Das »Kinderhaus Frank« in Frankfurt am Main, eine Wohneinrichtung für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche, soll abgerissen werden. Die Maßnahme hat mit einem Trägerwechsel zu tun, den die zuständigen Politiker von CDU, SPD und Grünen abgesegnet hatten. Am Donnerstag abend fand im Rathaus eine Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses des Stadtrates mit »Bürgerrunde« statt. Die Vertreter der Regierungsfraktionen bekräftigten in der Debatte allerdings lediglich ihre Beschlüsse – und demonstrierten damit, dass Bürgerbeteiligung für sie ein Fremdwort ist.

Das Haus im Stadtteil Sossenheim, in dem derzeit 19 schwerstbehinderte Kinder leben und betreut werden, befindet sich bislang noch in der Trägerschaft des stadtnahen Vereins Arbeits- und Erziehungshilfe (VAE). Zum 1. April wird es an das katholische Sankt Vincenzstift verkauft. Die katholische Einrichtung hat den Abriss des Gebäudekomplexes und einen Neubau...