Keine Sicherheit für Opel

Von den Hallen der Ende 2014 geschlossenen Opel-Fabrik in Bochum steht nicht mehr viel. Insofern hat das am Freitag vom Darmstädter Landgericht verkündete Urteil nur noch symbolischen Charakter. Die Klage des einstigen Betriebsratsvorsitzenden Rainer Einenkel gegen die Schließung des Werks werde »vollumfänglich abgewiesen«, so der Richter. Der Beschluss des Aufsichtsrats zur Stilllegung sei rechtmäßig erfolgt, die Informationsrechte des Klägers nicht missachtet worden.

Einenkel hatte in dem Verfahren unter anderem argumentiert, der Aufsichtsrat sei vor der Werksschließung nicht korrekt informiert worden. Auch Beschäftigte und Gewerkschaften seien übergangen worden. Das Landgericht wies das zurück. Allerdings hätte auch ein anderes Urteil die Jobs der rund 3.300 zuletzt in Bochum beschäftigten Arbeiter nicht zurückgeholt. Weit mehr als 1.000 von ihnen stehen laut Medienberichten immer noch auf der Straße.

Angeblich sicher fühlen konnten sich seinerzeit die ...