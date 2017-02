Was ist die Zukunft des Dramas? Wofür könnte man das Drama in der Zukunft brauchen? Was also ist der Gebrauchswert des Dramas? Das Drama hat keine Zukunft – unter den gegebenen Bedingungen. Nun wird es im folgenden vor allem darum gehen, die Gründe darzulegen, die für eine solche Behauptung sprechen. Dafür werde ich einige Umwege nehmen müssen, die uns bis zu Marx führen, der den Begriff des Gebrauchswerts geprägt hat. Ich möchte einige gesellschaftstheoretische Überlegungen zur Diskussion stellen und ein paar Anmerkungen zum Verhältnis von Kunst und Politik machen.

Zunächst beginne ich mit einer kritischen Bestandsaufnahme: Im deutschsprachigen Gegenwartstheater hat die sogenannte Postdramatik eine bisher noch nicht dagewesene Stellung errungen. Nun halte ich die Formulierung der Post-Dramatik allerdings für nicht ganz zutreffend, denn die Vorsilbe post legt eine Überwindung oder gar Aufhebung des Dramas nahe, die allerdings nicht stattgefunden hat. Bis j...