Keine halben Sachen

Wer nur eine halbe Revolution macht, hat sich sein eigenes Grab gegraben. So etwa lässt sich der Titel dieses kanadischen Spielfilms in der Sektion »Generation 14plus« übersetzen. Er beginnt mit den Massenprotesten gegen die Erhöhung von Studiengebühren im »Ahornfrühling« 2012 in Quebec. Höhepunkt war die größte Demonstration aller Zeiten in der kanadischen Provinz (mehr als 200.000 Teilnehmer). Wie üblich bei Studentenprotesten, flauten sie mit den nächsten Ferien ab. Der Film zeigt die Radikalisierung einzelner, nimmt sich Zeit für Schlüsselszenen. Bei einem familiären Abendessen eskaliert ein Streit zwischen arrivierter Alt-68er-Generation und rebellierender Jugend, Blut fließt.

Für vier Figuren gibt es kein Zurück mehr an den Tisch ihrer Eltern. Ab jetzt kein...