Geräuschlos, aber thätig

Was mag das für einer gewesen sein, vor dessen im Saal der Berliner Hochschule der Künste aufgebahrtem Leichnam sich am 26. Februar 1897 der Königlich Preußische Kultusminister Robert von Bosse, der Generaldirektor der Königlichen Museen, Richard Schöne, sowie Martin Blumner, Chefdirigent der Sing-Akademie und Vizepräsident der Akademie der Künste, verneigten? Zu dessen letzter Ehre sich außer Akademischen Räten in Prunkuniform etliche Mitglieder des Berliner Philharmonischen Orchesters eingefunden hatten? Dessen Totenrede mit Joseph Joachim ein Violinist von Weltgeltung hielt? Dem der Kaiser 1886 den Rothen Adler-Orden IV. und zehn Monate vorm letalen Infarkt jenen III. Klasse verliehen hatte? Wes’ Sarg geleitete man nun von seiner letzten Wirkungsstätte zum Friedhof Dreifaltigkeit an der Bergmannstraße, wo eine Militärkapelle ihn mit Beethovens Trauermarsch empfing und Robert Schumanns Lied »Zum Schluss« erklang, als er in die Erde gesenkt wurde?

