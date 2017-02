Die Rache der Verflossenen

Etwa 10.000 Menschen haben sich am Mittwoch in Belgrad an einem Protest der Bewegung »Ne da(vi)mo Beograd« beteiligt. Der serbische Name ist ein Wortspiel und bedeutet, wir lassen Belgrad nicht untergehen bzw. geben es nicht her. Die Demonstranten forderten unter anderem den Rücktritt des Bürgermeisters Sinisa Mali von der rechtskonservativen Fortschrittspartei (SNS) und den Stopp des Bauprojektes »Beograd na Vodi« (Belgrad am Wasser).

Malis frisch geschiedene Exfrau hatte den Politiker Anfang der Woche auf der Homepage des investigativen Nachrichtenportals Krik vorgeworfen, für einen Angriff auf Bewohner des Belgrader Bezirks Savamala am 24. April vergangenen Jahres verantwortlich zu sein. Damals hatten rund 30 maskierte Männer in der Nacht nach den Parlamentswahlen illegal mehrere Häuser abgerissen und dutzende Familien vertrieben. Augenscheinlich, um Platz für Premierminister Aleksandar Vucics Lieblingsprojekt »Beograd na Vodi« zu machen. Laut einer Unt...