Deutschlands Hochschulen sollen weltoffener werden. So steht es in der »Internationalisierungsstrategie« für Bildung, Wissenschaft und Forschung, die die Bundesregierung unlängst beschlossen hat. Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) im O-Ton: »Ein freier Geist kennt keine Grenzen, er überwindet sie.« Grüne und CDU in Baden-Württemberg sind so frei, ihre Unis einzumauern. Einlass erhalten sogenannte Nicht-EU-Ausländer demnächst nur noch gegen Geld. Am Dienstag hat die Landesregierung dazu ihren Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Wird der planmäßig im Mai vom Landtag verabschiedet, müssen internationale Studierende ab dem Wintersemester 2017/18 einen jährlichen »Eigenbeitrag« von 3.000 Euro leisten.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) verkauft das Projekt mit dem Slogan »Wissenschaft stärken und Internationalisierung mit Augenmaß gestalten«. Das klingt besser als: Neue Bildungshürden schaffen. Weil Kritiker ihr das vorwerfen, hat Bauer ihre urs...