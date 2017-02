»Schulbücher müssen sie großteils selber zahlen«

Am Donnerstag begann die dritte Verhandlungsrunde über den Tarifvertrag der Länder, gleichzeitig traten wieder Beschäftigte in den Ausstand. Ihre Gewerkschaft hatte einen speziellen Streikaufruf an Auszubildende gerichtet. Inwiefern sind diese vom Ringen um den Tarifvertrag betroffen?

Ein Bestandteil des Tarifvertrags der Länder ist der sogenannte TVA-L, der Tarifvertrag für die Auszubildenden der Länder. Allein in Berlin regelt er die Arbeitsbedingungen von etwa 6.000 Azubis. In ihm ist etwa die Ausbildungsvergütung festgelegt – zum Glück übrigens für alle Azubis gleichermaßen. Egal welchen Beruf jemand erlernt, solange er dem TVA-L untersteht, erhält er das gleiche Geld. Im ersten Lehrjahr liegt die Vergütung bei etwa 800 Euro, im dritten sind es 950 Euro. Erst im vierten Lehrjahr gibt es Vergütungen von knapp über 1.000 Euro. Darum geht es auch in dieser Tarifrunde: Wir wollen mindestens zum Tarifvertrag des öffentlichen Diensts, TVöD, aufschließen. In ...