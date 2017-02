Das Monster-Sprungbrett

Olaf Ludwig ist im vergangenen Jahr in seine Heimatstadt Gera zurückgekehrt, wo er als Kind am Straßenrand die von der Friedensfahrt elektrisierten Massen miterlebte. Darum wurde er Radsportler, gewann 36 Etappen des Rennens durch die sozialistischen Bruderstaaten, wurde zweimal Gesamtsieger und flog 1988 auch beim olympischen Straßenrennen in Seoul allen davon.

Mitunter ist heute von der Friedensfahrt als »Tour de France des Ostens« die Rede, aber das ist ein wenig irreführend, ging es dabei doch weniger um Extremsport und statt Kommerz um Völkerverständigung. Wie sehr sich Radrennen an Werbezwecken ausrichten lassen, durfte Ludwig schon im Jahr 1990 in den USA erfahren. Er hatte beim niederländischen Rennstall Panasonic-Sportlife unterschrieben und flog über den Großen Teich, um bei der »Tour de Trump« um Preisgelder zu fahren. Der Namenssponsor dieses Spektakels ist heute US-Präsident.

Neben Amateurteams war bei dem Rennen durch die USA auch Lokalmatador...