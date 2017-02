Eine Brücke in Borneo

In Sabah, einem der beiden Bundesstaaten auf dem zu Malaysia gehörenden Nordteil der Insel Borneo, will die Regierung eine 350 Meter lange Brücke bauen. 200 Millionen Ringgit, umgerechnet 42 Millionen Euro, sind aus dem staatlichen Entwicklungsplan Malaysias für das Projekt bewilligt.

Doch seit Monaten wird über das Vorhaben kontrovers diskutiert, in der zweiten Januarhälfte schlugen die Wellen der Entrüstung besonders hoch, weil die beauftragte Baufirma mit vorbereitenden Arbeiten begonnen hat. Die Brücke selbst werde aber derzeit noch nicht gebaut, erklärte die Regierung. Sie wolle abwarten, bis ein Gutachten über die ökologischen Folgen des Eingriffs vorliege.

Die neue Brücke über den Flusslauf des Kinabatangan würde eine verbesserte Anbindung zahlreicher kleiner Dörfer an die etwas größere Ortschaft Sukau ermöglichen. Die Rede ist von einer Verkürzung der Wegzeiten insbesondere für die medizinische Versorgung der Bevölkerung. Kranke müssen bisher in No...