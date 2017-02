Teil einer Kampagne

Vor zwei Wochen schoss ein Zivilfahnder im Hamburger Bahnhofsviertel St. Georg dreimal auf den Ghanaer Obang A. und verletzte ihn schwer. Nach wie vor wirft der Fall Fragen auf – doch in der Öffentlichkeit der Hansestadt werden nicht diese Ungereimtheiten thematisiert, sondern das Verhalten eines linken Politikers. SPD, Grüne, CDU und bürgerliche Medien haben Hand in Hand mit Polizei und den beiden Polizeigewerkschaften eine Kampagne gegen den Bürgerschaftsabgeordneten der Linkspartei und jW-Autoren Martin Dolzer losgetreten. Auch Gegner Dolzers in der eigenen Partei nutzten die Gelegenheit, ihn zu attackieren.

Vorläufiger Höhepunkt der Kampagne: Hamburgs Polizeipräsident, Ralf Martin Meyer, hat am Dienstag Anzeige gegen Dolzer wegen übler Nachrede erstattet, wie Polizeisprecher Timo Zill gegenüber jW bestätigte. Auslöser der Anzeige wie auch der Kampagne ist ein Zitat in der taz vom 7. Februar (jW berichtete). Zu den Schüssen von St. Georg heißt es da, de...