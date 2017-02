Drill und Sadismus

Militärischer Drill und Gehorsam auf der einen, gelebter Sadismus auf der anderen Seite: Vorgesetzte und Soldaten im Ausbildungszentrum »Spezielle Operationen« der Bundeswehr in der Staufer-Kaserne im baden-württembergischen Pfullendorf misshandelten und erniedrigten ihre Rekruten offenbar im Tagesgeschäft und schwerer als bisher gedacht. Das geht aus einem als Verschlusssache deklarierten 28seitigen Ermittlungsbericht der Bundeswehr hervor, den Spiegel online in Teilen am Dienstag abend veröffentlicht hat. Am Mittwoch sollte sich der Verteidigungsausschuss des Bundestags mit dem Fall befassen.

Den Verantwortlichen wurden demnach »gravierende Defizite in Führung, Ausbildung, Erziehung und Dienstaufsicht« attestiert. Laut des Berichts hielt eine ganze Unterabteilung erniedrigende Gewaltrituale für völlig normal. Die Rekruten seien etwa dazu gezwungen worden, sich zu entkleiden, an einer im Aufenthaltsraum installierten Stange vorzutanzen und vor versammelte...