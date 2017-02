»Biathlon ist eine faszinierende Sportart. Die Dynamik, Schnellkraft, Athletik und dazu das Mentale, sich auf etwas zu konzentrieren, das fasziniert die Leute.« So erklärt ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann die gewohnt hohen Quoten der Übertragungen von der WM in Hochfilzen. Beinahe jeder dritte TV-Zuschauer verfolgte am Sonntag den Verfolgungssieg von Laura Dahlmeier (der 4,46-Millionen-Zuschauer-Schnitt entsprach einem Marktanteil von 31,2 Prozent). Die Bayerin hat bei den Titelkämpfen zudem Gold in der Mixedstaffel und Silber im Sprint gewonnen. Im Einzelklassiker über 15 Kilometer könnte sie heute (14.30 Uhr, ARD) ihre neunte WM-Medaille in Serie gewinnen. »Nationale Vorbilder, die als Identifikationsfiguren funktionieren, helfen jeder Sportart«, sagt Fuhrmann. Dabei ist Dahlmeier für den Medienrummel weniger gemacht als ihre Vorgängerin, Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner. Am Montag, dem WM-Ruhetag, bemühte sich die 23jährige angesichts vieler Interview...