Europa im ewigen Frieden

Sprechen wir mit Dieter Kosslick: »Selten hat ein Berlinale-Programm die aktuelle politische Situation so eindringlich in Bilder gefasst wie in diesem Jahr. Viele Filmkünstler suchen Erklärungen in der Vergangenheit«.

Vielleicht lesen sich weite Teile des Wettbewerbsprogramms auch deshalb wie ein Wegweiser für ein 90er-Jahre-Revival: »T2 Trainspotting« von Danny Boyle – 20 Jahre danach, wie bei den drei Musketieren; in der Welt der entsprechend Frühvergreisten sind Kokain, Viagra, eine bulgarische Prostituierte und EU-Stadtentwicklungsfördergelder anstelle des guten alten Heroin die maßgeblichen Drogen. Danny Boyle folgen Aki Kaurismäki, Hong Sangsoo, Thomas Arslan und Sally Potter ... die 90er sind wieder da!

Und dann tatsächlich die Farce der politischen Situation. In »The Dinner« von Oren Moverman beispielsweise. Vorab ging Hauptdarsteller Richard Gere an den Hof von Angela Merkel, um zu verkünden, dass die Deutschen allen ein politisches Vorbild sein so...