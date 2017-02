Billigknast für Exmilliardär

Vom Studienabbrecher zum Multimilliardär und dann in den Knast: Als der Deutsch-Brasilianer Eike Batista sein Inge­nieurstudium an der Technischen Hochschule Aachen in den 1970er Jahren abbrach, dachte er wohl kaum an mögliche Konsequenzen dieser Aktion. Derzeit jedoch muss er »teuer« dafür bezahlen. Statt zusammen mit seinem Kumpel und früheren Gouverneur Rio de Janeiros, Sérgio Cabral, im Luxusgefängnis »Bangu 8« einzusitzen – einer Strafvollzugsanstalt für Verbrecher mit Studienabschluss und Diplom, muss der wegen Korruption angeklagte Batista nun mit einem Knast für gewöhnliche Sträflinge in Rio de Janeiro vo...