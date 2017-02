Recht auf Raserei

Vergangenen Freitag, am frühen Abend, ließ sich die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo ins Wochenende kutschieren. In Oswiecim, wenige Kilometer von Szydlos südpolnischem Heimatort Brzeszcze entfernt, endete die Fahrt abrupt an einem Baum. Szydlo und zwei ihrer Begleiter trugen mittelschwere Verletzungen davon, die Regierungslimousine aus Ingolstädter Produktion war Schrott. Soweit, so auf den ersten Blick banal. Es ist Winter, es war dunkel, so etwas kann passieren.

Der angeblich Schuldige war schnell gefunden: Ein 21jähriger, der mit seinem Kleinwagen mitten in die Regierungskolonne hineingefahren war und zum Linksabbiegen angesetzt hatte. Der Fahrer von Szydlo wurde davon offenbar mitten im Überholen – also auch auf der Gegenspur – überrascht und zog das Auto so weit nach links, dass es auf den Bürgersteig geriet und etwa zehn Meter weiter gegen den Baum prallte. Die Staatsanwaltschaft erhob im Rekordtempo Anklage gegen den Kleinwagenfahrer. All...