Fritten zum Schnäppchenpreis

Am Dienstag blieb der Kaffee kalt. Die Beschäftigten der beiden Starbucks-Filialen am Potsdamer Platz in Berlin legten die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) hatte zum Warnstreik aufgerufen.

In der laufenden Tarifauseinandersetzung für die sogenannte Systemgastronomie fordert die NGG eine Lohnsteigerung von mindestens sechs Prozent, insbesondere für die unterste Lohngruppe auf mindestens neun Euro pro Stunde sowie eine Anhebung der Gehälter in Ostdeutschland auf Westniveau. Die Gegenseite, der Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) habe diesen Angleichungsprozess, der 2014 vereinbart worden war und bis 2019 umgesetzt werden sollte, in Frage gestellt, erklärte NGG-Gewerkschaftssekretär Sebastian Riesner am Dienstag gegenüber jW. Die Unternehmer hätten der Tarifkommis­sion ein Angebot vorgelegt, das »nicht akzeptabel« sei. Die Filialchefs argumentierten, die Einführung...