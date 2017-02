»Rechenschaft von Abgeordneten sei nicht nötig«

Das Webportal Abgeordnetenwatch.de hat gemeinsam mit dem Verein LobbyControl einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Lobbyregisters im Bundestag erarbeitet. Zeigen sich die Parlamentsfraktionen eigentlich dankbar dafür, dass Sie ihnen die Arbeit abnehmen?

Nein, die Arbeit müssen die Fraktionen, beziehungsweise muss der Bundestag, schon selber machen. Wir möchten mit unserem Vorschlag die Debatte voranbringen. Fast monatlich gibt es neue Beispiele für Kungeleien von Wirtschaft und Politik, durch die letztlich Schäden für die Gesellschaft entstehen. Ich denke da an VW, Rent-a-Sozi oder an die Kohlelobby. Doch bislang scheitert jede Lobbyregulierung an der Blockade der Union und dem Wegducken der SPD.

Die SPD hatte vor Jahren sogar eigens einen Gesetzentwurf zum Thema eingebracht. Vielleicht kramt ihn Kanzlerkandidat Martin Schulz wieder aus der Schublade. Was glauben Sie?

Die SPD hat Ende 2016 erneut einen Gesetzentwurf angekündigt, der ein Lobbyregister, den...